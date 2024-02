"Alexander der Große" auf Netflix: 5 drängende Fragen beantwortet

Die Netflix-Doku spekuliert über intime Details aus Alexanders Privatleben, einschließlich seiner Zeit mit seinem Jugendfreund und angeblichen Liebhaber Hephaestion. So nennt Dr. Salima Ikram von der American University of Cairo ihn in der Doku "nicht nur einen geschätzten Gefährten, sondern vielleicht Alexanders größte Liebe".

Wie sah die Beziehung der zwei Männer genau aus? Hephaestion war ein enger Freund und Begleiter von dem Herrscher. Demzufolge hatten die beiden eine enge Beziehung miteinander, die von einigen als platonische Freundschaft und von anderen als mögliche romantische Liebe interpretiert wird. Da historische Quellen begrenzt und vage sind, sind Interpretationen ihrer Beziehung schlichtweg spekulativ. Es gibt also keine eindeutigen Beweise, dass Alexander der Große schwul war.

Da sich die Definition von Sexualität und Homosexualität in den letzten Jahrtausenden sehr gewandelt hat, kann man die Verbindung von Alexander dem Großen und Hephaestion sowieso nicht modernen Konzepten zuteilen.