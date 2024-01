"Ein amerikanischer Albtraum": Was machen Denise und Aaron heute?

Was ist, wenn die Geschichte der eigenen Entführung so unglaublich klingt, dass man unglaubwürdig wirkt und selbst die Polizei einem nicht glaubt? Darum geht es in der fesselnden und erschütternden True-Crime-Doku "Ein amerikanischer Albtraum" auf Netflix.

Wir beantworten für euch die wichtigsten Fragen: Wer ist Matthew Muller genau und wie wurde er geschnappt? Was machen Aaron Quinn und Denise Huskins heute und wie geht es ihnen?