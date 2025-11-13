Noah Hawley (58), der kreative Kopf hinter Erfolgsserien wie "Fargo" und "Legion", hat seinen Vertrag mit FX und Disney Entertainment Television verlängert. Wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet , bewegt sich die Vereinbarung im neunstelligen Bereich und bringt auch tolle Neuigkeiten für alle "Alien"-Fans mit sich - und zwar eine zweite Staffel der Serie "Alien: Earth" . Die Fortsetzung der Science-Fiction-Serie wird demnach ab nächstem Jahr in London produziert.

"Es ist uns eine große Ehre, seit über einem Jahrzehnt mit Noah an einigen der besten und größten Shows von FX zu arbeiten", erklärt FX-Chairman John Landgraf laut "The Hollywood Reporter". Besonders hebt er Hawleys Fähigkeit hervor, nicht nur als Autor zu glänzen, sondern auch als Regisseur und Produzent eigene Geschichten zum Leben zu erwecken. "Das macht ihn außergewöhnlich", so Landgraf.

Von "Fargo" bis "Alien"

Die Bilanz kann sich sehen lassen: "Fargo", Hawleys Anthologie-Serie nach dem gleichnamigen Film der Coen-Brüder, hat bereits fünf Staffeln hervorgebracht sowie sieben Emmys eingeheimst. "Legion" begeisterte drei Staffeln lang die Fans. Mit "Alien: Earth" wagte er sich in diesem Jahr dann ans prestigeträchtige Science-Fiction-Franchise, das schon fast seit 50 Jahre bestand hat.

Hawley selbst zeigt sich begeistert über die erweiterten Möglichkeiten: "FX hat schon immer mutige, charaktergetriebene Geschichten unterstützt", wird er von "The Hollywood Reporter" zitiert. Von Anfang an habe man ihn ermutigt, kreative Risiken einzugehen. Jetzt freue er sich darauf, die Welt von "Alien: Earth" gemeinsam mit Cast und Crew weiterzuerzählen.

Die Hauptfiguren der ersten Staffel, die rund zwei Jahre vor den Geschehnissen des ersten "Alien"-Films von 1979 spielt, werden unter anderem von Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis und Samuel Blenkin verkörpert.

In Österreich und Deutschland ist "Alien: Earth" bei Disney+ verfügbar.