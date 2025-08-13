News

"Alien: Earth": Wie viele Folgen, wann ist das Finale?

alien-earth.jpg
© Patrick Brown/FX

Sydney Chandler in der Serie "Alien: Earth" auf Disney+

Franco Schedl
Franco Schedl
13.08.25, 06:42
Wie sieht der Episodenfahrplan für die SciFi-Serie mit den gefräßigen Weltraummonstern auf Disney+ aus?

Nun sind sie also auf unserem Planeten angekommen! Die Sci-Fi-Dramaserie "Alien: Earth" spielt im Jahr 2120: nach einem Raumschiff-Crash macht eine bunt zusammengewürfelte Gruppe eine folgenschwere Entdeckung, die sie vor die größte Bedrohung des Planeten stellt - sie treffen auf rätselhafte und furchterregende Lebensformen, die sich jeglicher Vorstellungskraft entziehen. Doch wir richten unsere Vorstellungskraft jetzt lieber auf den Episodenfahrplan bei Disney+.

"Alien: Romulus": SciFi-Horror Ab sofort auf Disney+ verfügbar

Wie viele Folgen hat "Alien: Earth"?

Staffel 1 der SciFi-Serie umfasst insgesamt 8 Episoden.

"Alien: Earth"-Trailer: Weltall-Monster erstmals in Serie

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die Serie startet am 13. August 2025 auf Disney+ mit einer Doppelfolge. Danach erscheint immer mittwochs ab 02:00 Uhr je eine weitere Episode, wodurch sich folgender Episodenfahrplan ergibt:

  • 13. August: Folgen 1 + 2
  • 20. August: Folgen 3
  • 27. August: Folgen 4
  • 3. September: Folgen 5
  • 10. September: Folgen 6
  • 17. September: Folgen 7
  • 24. September: Folgen 8 (Finale)
Franco Schedl, film.at, fs
Aktualisiert vor 1 Minuten