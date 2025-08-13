Nun sind sie also auf unserem Planeten angekommen! Die Sci-Fi-Dramaserie "Alien: Earth" spielt im Jahr 2120: nach einem Raumschiff-Crash macht eine bunt zusammengewürfelte Gruppe eine folgenschwere Entdeckung, die sie vor die größte Bedrohung des Planeten stellt - sie treffen auf rätselhafte und furchterregende Lebensformen, die sich jeglicher Vorstellungskraft entziehen. Doch wir richten unsere Vorstellungskraft jetzt lieber auf den Episodenfahrplan bei Disney+.