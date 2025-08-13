"Alien: Earth": Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
Wie sieht der Episodenfahrplan für die SciFi-Serie mit den gefräßigen Weltraummonstern auf Disney+ aus?
Nun sind sie also auf unserem Planeten angekommen! Die Sci-Fi-Dramaserie "Alien: Earth" spielt im Jahr 2120: nach einem Raumschiff-Crash macht eine bunt zusammengewürfelte Gruppe eine folgenschwere Entdeckung, die sie vor die größte Bedrohung des Planeten stellt - sie treffen auf rätselhafte und furchterregende Lebensformen, die sich jeglicher Vorstellungskraft entziehen. Doch wir richten unsere Vorstellungskraft jetzt lieber auf den Episodenfahrplan bei Disney+.
Wie viele Folgen hat "Alien: Earth"?
Staffel 1 der SciFi-Serie umfasst insgesamt 8 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die Serie startet am 13. August 2025 auf Disney+ mit einer Doppelfolge. Danach erscheint immer mittwochs ab 02:00 Uhr je eine weitere Episode, wodurch sich folgender Episodenfahrplan ergibt:
- 13. August: Folgen 1 + 2
- 20. August: Folgen 3
- 27. August: Folgen 4
- 3. September: Folgen 5
- 10. September: Folgen 6
- 17. September: Folgen 7
- 24. September: Folgen 8 (Finale)