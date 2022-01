"All Of Us Are Dead": Trailer zur Netflix-Zombie-Serie

Hier wird klassisches Horror-Feeling mit adrenalingesättigter Action verbreitet. Regie bei den zwölf Episoden hat Lee Jae-Kyu übernommen, der unter anderem für Filme wie "Intimate Strangers", "The Fatal Encounter" und "The Influence" bekannt wurde, aber auch Serien-Erfahrung bei "The King 2 Hearts", "Beethoven Virus" und "Fashion 70s" sammeln konnte.

Ob es die Serie mit dem anderen Zombie-Hit "The Walking Dead" aufnehmen kann und ebenso langlebig wird, bleibt abzuwarten. Womöglich stellt sich auch ein ähnlicher Erfolg wie bei der koreanischen Netflix-Produktion "Squid Game" ein.

Ab 28. Jänner wissen wir mehr, wenn "All Of Us Are Dead" seinen Netflix-Start erlebt.