Zombieland (2009)

Der schüchterne und feige Columbus (Jesse Eisenberg) ist alles andere als ein Held, ist aber trotzdem der (scheinbar) einzig Überlebende der Zombie-Pandemie, die die USA heimgesucht hat. Also irrt er durch menschenleere Städte und Straßen – so weit, so "28 Days Later"-bekannt. Wo der Danny Boyle-Horror-Thriller aber auf blanken Horror und perfiden Psychotrip macht, regiert bei "Zombieland" der schräge Spaß, der ungefilterte Witz und der Mut zum Skurrilen.

Unerwartet trifft Columbus auf den machohaften und mutigen Tallahassee (Woody Harrelson), also das komplette Gegenstück von ihm. Gemeinsam setzen sie die Reise fort und rennen den Schwestern Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin) über den Weg, die es beide ganz schön dick hinter den Ohren haben.

Auch sie schließen sich den beiden Männern an – und schon bald müssen sich die Vier jedoch überlegen, was schlimmer ist: Es miteinander auszuhalten oder sich den Zombies zum Fraß vorwerfen? Die Antwort ist nicht eindeutig ...

Irrwitz at its best und irgendwo angesiedelt zwischen Zombie-Horror-Satire, Road-Movie und Teen-Comedy: In "Zombieland" darf man über die Untoten-Thematik endlich mal so richtig lauthals lachen, so durchgeknallt und überdreht ist das Geschehen, das uns hier geboten wird. Die Schauspieler*innen sind mit ganzem Herzen dabei und scheinen den Spaß ihres Lebens zu haben. Das Gagfeuerwerk zündet, das Tempo ist konstant hoch. Passt und hat Kult-Potenzial!

