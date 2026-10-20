„Alles finster“: Wann geht es mit Staffel 2 auf ORF weiter?

Die Dunkelheit umfängt wieder Martina Ebm, Hilde Dalik, die neue Austro-„Tatort“-Kommissarin Miriam Fussenegger und Michael Edlinger. In Staffel 2 von „Alles finster“ wird der Zusammenhalt der Bewohnerinnen und Bewohner wieder auf die Probe gestellt. In sechs neuen tragikomischen 45-Minütern ist somit erneut Gemeinschaftssinn gefragt, um die Herausforderungen zu bewältigen.

Worum geht es in „Alles finster“-Staffel 2?

Der Stromausfall in Kekenberg an der Della dauert mittlerweile schon fast vier Monate und ein Ende ist zwar bei Nahrungsmitteln und allem, was man sonst noch so braucht, in Sicht – beim europaweiten Blackout allerdings nicht. Und jetzt wird es auch noch kalt, und zwar nicht nur auf dem Stimmungsbarometer! Auf den hochkarätigen Cast wartet dabei die ein oder andere Challenge. Von Verschwundenen und Zurückgekehrten, über die Angst vor der gesetzlosen Welt jenseits der Ortsgrenzen und Wetterkapriolen bis hin zur Gemeindepolitik in Ausnahmezeiten.