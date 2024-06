In der tollen Fortsetzung des Pixar-Hits "Alles steht Kopf" hat Teenagerin Riley einige neue Emotionen kennengelernt und sich mit ihnen auseinandersetzen müssen. Es steht also großes Gefühlskino an, wenn neben Wut, Freude, Trauer, Angst und Ekel plötzlich auch Zweifel, Neid, Ennui und Peinlich mitmischen. Das muss man einfach gesehen haben, doch muss man auch nach Beginn des Abspanns im Kino sitzenbleiben? Wir wollen im folgenden Artikel näher auf das Filmende eingehen und euch verraten, ob es eine Post-Credit-Szene gibt.

Im Tresor mit einem großen dunklen Geheimnis

Tatsächlich solltet ihr unbedingt bis ganz zuletzt in den Kinositzen ausharren, denn wir bekommen eine Post-Credit-Szene nachgereicht. In dieser kurzen Sequenz wird an eine frühere Szene angeknüpft und tatsächlich ein dunkles Geheimnis gelüftet. Zweifel sperrte ja etliche Minuten vorher die ursprünglichen Gefühle in ein Verlies. Dort trafen die Emotionen auf verschiedene andere Figuren aus Rileys verdrängten Erinnerungen – darunter Lance Stash Slashblade, der aus einem Videospiel stammt oder den ständig singenden Bloofy auf Rileys Lieblingskinderserie.

Doch da gibt es eben auch eine riesige Gestalt, die sich als "das dunkle Geheimnis" entpuppt. Nachdem die anderen Figuren wieder aus dem Safe entkommen konnten, blieb dieser Riese freiwillig zurück. In der Szene nach dem Abspann machen sich die Emotionen nun wieder zum Verlies auf, um das Geheimnis endlich zu befreien. Auf die Frage, welches Geheimnis der Koloss den eigentlich hüte, meint er, dass Riley einst ein Loch in einen Teppich gebrannt habe. Daraufhin entgegnet die lachende Freude, sie habe eher gedacht, dass das Mädchen einmal in einen Swimmingpool gepinkelt habe. Das genügt, um das große, düstere Geheimnis wieder ins dunkle Verlies zurückzutreiben, wo es hinter sich die Tresortür schließt. Somit ist also unfreiwillig doch ein gut gehütetes Geheimnis ans Licht gekommen – wenn auch nur für ein paar Sekunden. Alles sollte man eben doch nicht ausplaudern...