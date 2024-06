Im Kopf des Teenagers Riley geht auch im zweiten Teil des Pixar-Hits "Alles steht Kopf" wieder alles drunter und drüber. Das Mädchen steht kurz vorm Eintritt in die Highschool und auf einmal tauchen weitere Besucher in ihrem Kopf auf. Bisher kannten wir ja Freude, Wut, Kummer, Angst und Ekel. Doch welche neuen Emotionen kommen nun hinzu? Genau darauf wollen wir euch in diesem Artikel eine Antwort geben, indem wir die vier neuen Gefühle näher vorstellen.