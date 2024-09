"Alles steht Kopf 2" auf Platz 9 der ewigen Kino-Bestenliste

Das Labor-Day-Wochenende in den USA hat mehreren Filmen noch einmal einen kräftigen Schub an den Kinokassen beschert. Allen voran Pixars Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" profitierte auf denkwürdige Weise: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von nun 1,667 Milliarden US-Dollar schiebt sich die Fortsetzung des Films von 2015 auf den neunten Platz der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten , wie die Branchenseite "Box Office Mojo" auflistet .

Die Neuinterpretation von "Der König der Löwen" (2019) konnte somit überholt werden, mindestens den achten Rang dürfte "Alles steht Kopf 2" locker noch erreichen. Dort rangiert derzeit der Auftakt der "Jurassic World"-Trilogie - mit lediglich vier Millionen US-Dollar Vorsprung (Stand: 2. September). Weiter wird es für den familienfreundlichen Animationsstreifen aller Voraussicht nach aber nicht mehr nach oben gehen: Platz sieben hat "Spider-Man: No Way Home" mit rund 1,92 Milliarden US-Dollar inne. Auf dem Thron der ewigen Bestenliste sitzt mit über 2,9 Milliarden US-Dollar das Sci-Fi-Epos "Avatar" aus dem Jahr 2009.

Eine Definitionsdebatte beendete "Alles steht Kopf 2" nun übrigens: Schon als er vor einigen Wochen "Die Eiskönigin 2" in der Bestenliste überholt hatte, wurde er zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten ausgerufen - obwohl "Der König der Löwen" ebenfalls am Computer entstanden war. Aufgrund seines fotorealistischen Looks wurde das Remake des Zeichentrick-Klassikers aber dennoch als Realverfilmung deklariert. Mit dem Platztausch ist nun aber jeder Zweifel ausgeräumt - "Alles steht Kopf 2" ist in dieser Hinsicht nun die Nummer eins.