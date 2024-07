"Alles was zählt": Jubiläumswoche für RTL-Serie

Die RTL-Serie "Alles was zählt" feiert am 4. September ihr 18-jähriges Bestehen . Anlässlich des Jubiläums dürfen sich Fans auf eine Jubiläumswoche freuen, die bereits am 30. August beginnt und bis 6. September andauert.

"Ein unfassbar emotionales Gefühl"

"18 Jahre 'Alles was zählt' - das bedeutet über 900 Drehblöcke, über 4.500 Folgen und über 20.000 Szenen, in denen ich mitgewirkt habe. Bei diesen Zahlen kann einem schon etwas schwindelig werden", freut sich Tatjana Clasing (60) in einer Pressemitteilung. Die Schauspielerin steht seit dem ersten Drehtag als Simone Steinkamp vor der Kamera. Auch Silvan Pierre-Leirich (63, Richard Steinkamp) und in einer Nebenrolle Ingeborg Brings (61, Renate Scholz) sind seit Anfang an dabei.

"Es löst ein unfassbar emotionales Gefühl in mir aus, dass die Serie, mit der ich zum Schauspieler gereift bin, jetzt 18 Jahre alt wird", erklärt Silvan-Pierre Leirich. Die Sendung habe ihm "sowohl privat als auch beruflich so viel mitgegeben". In den 18 Jahren seien neben beruflichen Kontakten Freundschaften geknüpft worden. "Wir sind ein großes Team, jeder schätzt jeden - und ich möchte keinen einzigen vermissen müssen." Dabei hebt er besonders seine Serienpartnerin Clasing hervor. "Was wäre denn Richard ohne sein Mönchen? Das gilt auch für Silvan", bekräftigt der Schauspieler.