Dschungelcamp-Jubiläum: 20 Fakten zu 20 Jahren

6. Das Goldene Ticket

2021 mussten die Macher zudem kreativ werden: Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die reguläre Staffel abgesagt. Dafür gab es die in Deutschland produzierte Sendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow". Darin konnte sich Filip Pavlovic (29) das Goldene Ticket für die kommende Staffel sichern und wurde 2022 sogar zum Dschungelkönig gewählt.

7. Der Umzug

Die Krönung fand jedoch nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Die 15. Staffel wurde Anfang 2022 aufgrund der Pandemie nicht in Down Under, sondern in der Nähe des Kruger-Nationalparks, dem größten Wildschutzgebiet Südafrikas in Mpumalanga, gedreht. 2023 folgte die Rückkehr nach Australien.

8. Die Werbe-Klatsche

2014 hat es die Reality-Sendung laut einer Gerichtsentscheidung mit einer Produktplatzierung übertrieben. Weil ein Riegel eines Keks-Herstellers zu lange in einer Sequenz zu sehen war und zu sehr herausgestellt wurde, entschied ein Gericht in Hannover 2016, dass es sich um Schleichwerbung handelte.