Mit ihnen sollte man sich besser nicht anlegen: In der neuen Serie von Disney+ " All‘s Fair" verlässt ein Team von Scheidungsanwältinnen eine männerdominierte Kanzlei, um ihre eigene zu eröffnen. Welche hochkarätigen Schauspielerinnen zu diesem Team gehören, zeigt gleich mal der Trailer:

Von Kim Kadashian bis Glenn Close

In den Hauptrollen sind Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson und Glenn Close zu sehen.

Gnadenlos, brillant und emotional vielschichtig navigieren sich die Frauen in Ryan Murphys neuem Justizdrama durch dramatische Trennungen, skandalöse Geheimnisse und wechselnde Allianzen – sowohl im Gerichtssaal als auch in den eigenen Reihen. In einer Welt, in der Geld das Sagen hat und die Liebe ein Schlachtfeld ist, spielen diese Frauen nicht nur mit – sie verändern die Spielregeln.