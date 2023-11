Kim Kardashian: In diesen 7 Serien war sie als Schauspielerin zu sehen

"How I Met Your Mother"

Im Jahr 2009 spielte Kardashian im überaus beliebten Serienklassiker "How I Met Your Mother" mit. In der Episode "Sex mit der Ex" aus Staffel vier trat sie einmal mehr als sie selbst auf. In einer bizarren Szene nimmt der von Jason Segel (43) gespielte Marshall Eriksen eine Zeitschrift namens "Them Weekly" mit auf die Toilette, und plötzlich erwachen Reality-TV-Stars um ihn herum zum Leben. Kim Kardashian nennt Marshall dann ein "super heißes Teil".