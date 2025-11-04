"All's Fair": Wie viele Folgen und wann ist das Finale?
Auch im echten Leben hat Kim Kardashian ihre Ausbildung zur Anwältin abgeschlossen. Bevor sie in dieser Funktion zum Einsatz kommt, ist sie nun in der Serie "All's Fair" als Chefin einer Anwalts-Kanzlei, in der ausschließlich Frauen arbeiten, zu sehen. Die Advokatinnen gelten das "beste Scheidungsanwältinnen der Stadt", wie es im Trailer heißt. Wann Kardashian neben Glenn Close und Naomi Watts loslegen darf, verraten wir euch hier. So ist der Episodenfahrplan auf Disney+.
Wie viele Folgen hat "All's Fair"-Staffel 1?
Die erste Staffel der Anwältinnen-Serie wird 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Zum Start werden drei Episoden auf Disney+ verfügbar sein, die restlichen sieben Folgen erscheinen jede Woche dienstags. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
4. November 2025: Episode 1 (Pilot)+ 2 (When We Were Young) + 3 (I Want Revenge)
11. November 2025: Episode 4 (Everybody Dance Now)
18. November 2025: Episode 5
25. November 2025: Episode 6
2. Dezember 2025: Episode 7
9. Dezember 2025: Episode 8
16. Dezember 2025: Episode 9
23. Dezember 2025: Episode 10 (Finale)