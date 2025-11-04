Auch im echten Leben hat Kim Kardashian ihre Ausbildung zur Anwältin abgeschlossen. Bevor sie in dieser Funktion zum Einsatz kommt, ist sie nun in der Serie "All's Fair" als Chefin einer Anwalts-Kanzlei, in der ausschließlich Frauen arbeiten, zu sehen. Die Advokatinnen gelten das "beste Scheidungsanwältinnen der Stadt", wie es im Trailer heißt. Wann Kardashian neben Glenn Close und Naomi Watts loslegen darf, verraten wir euch hier. So ist der Episodenfahrplan auf Disney+.