Dschungelcamp-Fans müssen nicht so lange wie sonst auf Nachschub warten: Wie Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) beim großen Wiedersehen der aktuellen Dschungelcamper rund um Dschungelkönigin Lucy Diakovska (47) verraten haben, geht die TV-Sendung noch dieses Jahr in eine neue Runde. "Wir sind schon im Sommer zurück - mit einer Allstars-Staffel", kündigte Zietlow an. "Nach 20 Jahren Dschungelcamp stürzen sich zwölf ehemalige Dschungelstars nochmal in das Abenteuer ihres Lebens. Und zwar in Südafrika."