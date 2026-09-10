Vor eindrucksvoller Alpenkulisse kehrt das Ermittlertrio Birgit Reincke (Veronica Ferres), Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) und die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber) für zwei neue 90-Minüter zurück. Mit messerscharfem Verstand, feinem Gespür für Zwischentöne und besonderer Beobachtungsgabe graben die drei auch diesmal tiefer als alle anderen – und stoßen auf Wahrheiten, die tödlicher sind, als es die Postkartenidylle vermuten lässt.

Gedreht werden die neuen „Alpentod“-Filme der Ko-Produktion von RTL und ServusTV im September und Oktober 2026 in Hallein, Salzburg und Umgebung. Neu im diesjährigen Cast sind die österreichischen Schauspielgrößen Karl Markovics und Murathan Muslu. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2027.