Alpentod-Krimireihe: Diese 2 neuen Filme kommen
Vor eindrucksvoller Alpenkulisse kehrt das Ermittlertrio Birgit Reincke (Veronica Ferres), Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) und die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber) für zwei neue 90-Minüter zurück. Mit messerscharfem Verstand, feinem Gespür für Zwischentöne und besonderer Beobachtungsgabe graben die drei auch diesmal tiefer als alle anderen – und stoßen auf Wahrheiten, die tödlicher sind, als es die Postkartenidylle vermuten lässt.
Gedreht werden die neuen „Alpentod“-Filme der Ko-Produktion von RTL und ServusTV im September und Oktober 2026 in Hallein, Salzburg und Umgebung. Neu im diesjährigen Cast sind die österreichischen Schauspielgrößen Karl Markovics und Murathan Muslu. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2027.
Worum geht es in den beiden neuen „Alpentod“-Filmen?
„Tod Ex Machina“
Ein rätselhafter Mord führt Birgit Reincke und Jonas Becker tief in die Berchtesgadener Bergwelt: In einem abgelegenen Flussbett wird die Leiche des jungen Ole Dollhopf gefunden. Mit Hilfe von Dr. Marie Sonnleitners archäologischen Funden, führt sie die Spur zu einer abgeschotteten Aussteigergemeinschaft, alten Vermisstenfällen und Protesten gegen ein hochmodernes Rechenzentrum.
„Keiner kommt davon“
Ein Mord in einem traditionsreichen Sägewerk wird für Birgit Reincke und Jonas Becker zum Auftakt eines Falls, der immer größere Dimensionen annimmt. Bald geraten illegale Holzgeschäfte, ein österreichischer Großhändler und ein weiterer bislang als Unfall geltender Todesfall in den Fokus. Die Ermittlungen führen über die deutsch-österreichische Grenze nach Salzburg, wo auch die rechtsmedizinische Koryphäe Prof. Martin Naber ins Visier gerät, ein alter Wegbegleiter von Dr. Marie Sonnleitner.