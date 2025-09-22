Prime Video erweitert sein Angebot für gehörlose und gehörgeschädigte Filmfans: Mit Greta Gerwigs "Barbie" , Tim Burtons "Beetlejuice Beetlejuice" und "Ein Minecraft Film" mit Jason Momoa und Jack Black stehen pünktlich zum Internationalen Tag der Gebärdensprache am 23. September erstmals drei Kinohits in Deutscher Gebärdensprache (DGS) als Kauf- und Leihtitel bei Prime Video zur Verfügung. Dabei wurden die Dialoge wortgetreu in DGS übersetzt, während für die englischsprachigen Songs die International Sign Language genutzt wurde.

Hier sind die DGS-Versionen auf Prime Video verfügbar



Wer im Barbie-Land lebt, ist das perfekte Wesen am perfekten Ort. Außer man durchlebt gerade eine existenzielle Krise … oder man heißt Ken. Hier geht es direkt zur DGS-Version von "Barbie"



Nach 36 Jahren kehrt Beetlejuice zurück, um erneut auf seine ureigenste Weise für Chaos zu sorgen. Hier geht es direkt zur DGS-Version von "Beelejuice Beetlejuice"



Vier Außenseiter werden plötzlich durch ein geheimnisvolles Portal in ein skurriles kubisches Wunderland gezogen, das von der Vorstellungskraft lebt. Hier geht es direkt zur DGS-Version von "Ein Minecraft Film"