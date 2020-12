Amazon-Serie "Lord of the Rings" erhält viel Zuwachs für Mittelerde

Zu den bereits früher bekanntgegebenen Darsteller-Namen Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge und Morfydd Clark kommen nun folgende 20 weitere hinzu:

Cynthia Addai-Robinson ("Power", "Spartacus"), Benjamin Walker ("Heart of the Sea"), Peter Mullan ("Westworld"), Maxim Baldry ("Years and Years"), Ian Blackburn ("Unbreakable Beau"), Kip Chapman ("Top of the Lake"), Anthony Crum ("The Wilds"), Maxine Cunliffe ("Power Rangers Megaforce"), Trystan Gravelle ("The Terror"), Sir Lenny Henry ("Broadchurch"), Thusitha Jayasundera ("Donmar"), Fabian McCallum ("You, Me & The Apocalypse"), Simon Merrells ("Knightfall"), Geoff Morrell ("Grassroots"), Lloyd Owen ("Apollo 18"), Augustus Prew ("Into the Dark"), Peter Tait ("The Return of the King"), Alex Tarrant ("Filthy Rich"), Leon Wadham ("Go Girls") und Sara Zwangobani ("Doctor Doctor").

Die Herkunft dieser SchauspielerInnen ist wahrhaft international: einige sind aus Neuseeland, andere stammen aus Sri Lanka, Australien, Großbritannien oder den USA. Wer von ihnen welche Rolle übernehmen soll, wurde allerdings noch nicht verlautbart.