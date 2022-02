Die Serien-Version des Fantasy-Epos "Der Herr der Ringe" mit dem klangvollen Titel (der in den kommenden Jahren zum beliebten Hochzeits-Motto avancieren dürfte) "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" machte von Beginn an Schlagzeilen:

Nicht nur, dass sie die teuerste Serie aller Zeiten sein soll (465 Millionen US-Dollar soll allein die erste Staffel gekostet haben!), sie wird auch als "nächstes 'Game of Thrones'" gehandelt. Was in Sachen atemberaubendem Bildrausch, larger-than-life-Abenteuern und phantasmagorische Wunderreisen auch zutreffen dürfte. Nicht aber, was den Sex betrifft, wie die Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay in einem Gespräch mit "Vanity Fair" bekannt gaben.