Einzigartige Gelegenheit

Die Regisseure Jordi Évole und Màrius Sanchez erklärten in einer Pressemeldung, dass die Arbeit an dem Disney+-Original-Special "eine einzigartige Gelegenheit bot, zwei Welten zusammenzubringen, die sich normalerweise nicht berühren, und zu sehen, wie einer der einflussreichsten Menschen der Welt in einen Dialog mit einer Gruppe junger Erwachsener tritt, deren Leben manchmal frontal mit den Postulaten der Kirche kollidiert. Es war ein Akt tiefer Großzügigkeit, sowohl von Seiten Papst Franziskus als auch von Seiten der zehn jungen Erwachsenen.“

Am Ende des Treffens sagt Papst Franziskus: „Ich habe von euch viel gelernt. Ich bin euch dankbar für das Gute, dass ihr mir getan habt.“