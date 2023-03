Viele Gaststars

Renner bekommt bei seiner Mission, die Welt ein Stückchen besser zu machen, jede Menge prominenter Unterstützung: So werden in "Rennervations" zum Beispiel Vanessa Hudgens, Anthony Mackie, Anil Kapoor und Sebastián Yatra vorbeischauen.

Nicht der erste MCU-Held als Reality-Star

Jeremy Renner aka Hawkeye ist übrigens nicht der erste MCU-Held, der die große Zehe in den großen Sumpf der Reality-Shows hält: Kollege Chris Hemsworth (Thor) testete in "Limitless" (ebenfalls auf Disney+) seine eigenen Grenzen aus. Und Brie "Captain Marvel" Larson entwickelte (wenig überraschend auch für Disney) 2022 mit "Growing Up" eine innovative Hybrid-Doku-Serie, die die Herausforderungen, Triumphe und die Komplexität der Jugend anhand von zehn fesselnden Geschichten über das Erwachsenwerden erforschte.