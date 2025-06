"American Love Story": Erste Bilder zur neuen Serie über JFK Jr.

"Hier sind einige Standbilder von unserem Love Story-Kameratest", schrieb Murphy zu den Fotos. "Wir haben diese Woche mit den Dreharbeiten in New York City begonnen und können es kaum erwarten, bis ihr die romantische und tragische Liebesgeschichte von Amerikas Prinzen, JFK Jr., und Mode-Ikone Carolyn Bessette seht."

Serienschöpfer Ryan Murphy hat die ersten Bilder seiner mit Spannung erwarteten FX-Serie "American Love Story" tragische Liebesgeschichte zwischen JFK Jr. und Carolyn Bessette veröffentlicht. Die am Freitag über den Instagram-Account von Ryan Murphy Productions geteilten Aufnahmen zeigen die Hauptdarsteller S arah Pidgeon (28) und Paul Kelly in voller Kostümierung als das legendäre Paar.

Casting-Marathon führte zu perfekten Darstellern

Besonders stolz zeigte sich Murphy auf die Besetzung seiner Hauptrollen. "Über tausend Schauspieler haben für jede dieser Rollen vorgesprochen, und wir haben absolut die perfekten Entscheidungen getroffen", betonte der erfolgreiche Produzent. Die Wahl fiel auf Sarah Pidgeon, die Carolyn Bessette verkörpern wird, und Newcomer Paul Kelly als John F. Kennedy Jr.

Die Serie wird die komplexe Beziehung zwischen dem Sohn des ermordeten Präsidenten und der Mode-Publizistin nachzeichnen. Das Paar lernte sich 1992 kennen, als Bessette für Calvin Klein arbeitete und Kennedy eine private Anprobe geben sollte. Zwei Jahre später heiratete das Paar im September 1996 in einer privaten Zeremonie auf Cumberland Island, Georgia, in Anwesenheit einiger Mitglieder der berühmten Kennedy-Familie. Das Leben der beiden endete 1999 bei einem Flugzeugabsturz tragisch. Neben den Hauptdarstellern wird auch Naomi Watts (56) in der Rolle von Jackie Kennedy zu sehen sein.