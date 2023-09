"Ich vermisse meine Freunde"

Adams, der in "Suits" die Hauptrolle des Mike Ross spielte, teilte einige ältere Fotos vom Set der Serie auf Instagram. "Ich vermisse meine Freunde", beschriftete er ein laut US-Medienberichten bisher unbekanntes Foto, das seine Co-Stars Sarah Rafferty (59) und Meghan Markle (42) zeigt.

Auf dem Bild ist die heutige Herzogin Meghan, die seit 2011 die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane spielte, barfuß auf dem Boden liegend zu sehen. Ihre Füße hat sie an einen Schrank gelegt. Die ehemalige Schauspielerin trägt eine weiße Bluse und einen braunen Rock. Währenddessen sitzt Rafferty, die in der Serie als Donna Paulson auftrat, mit dem Telefon in der Hand auf einem Sofa und starrt in die Kamera.