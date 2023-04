Trauma

Wie der Trailer von "American Manhunt: The Boston Marathon Bombing" zeigt, darf man mit einer actionreichen und spannungsgeladenen Doku rechnen. Heuer jährt sich der Terroranschlag zum zehnten Mal. Es war einer der größten Terroranschläge in den USA nach dem 11. September 2001 und hat ein großes Trauma in der amerikanischen Bevölkerung hinterlassen.

Es wirkt leider so, als würde die Netflix-Doku den Anschlag sensationalisieren wollen und mit gängigen True-Crime-Klischees an das Thema herangehen. Laute Schüsse, schnelle Schnitte und Blitzlichter erwecken das Gefühl, als ob man sich in einem Actionfilm befinden würde, doch diese Tragödie ist leider real und wird hoffentlich mit dem nötigen Feingefühl auf die Bildschirme transportiert. Für Quoten sorgt sie jedenfalls mit Sicherheit ...