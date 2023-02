Worum geht's in "MH370: Das verschwundene Flugzeug"?

Der Flug 370 der Malaysian Airlines sollte ein Routineflug werden: Ein Nachtflug von Kuala Lumpur nach Peking, mit 239 PassagierInnen und Besatzungsmitgliedern an Bord. Doch kurz nach dem Start in einer ruhigen Nacht im Jahr 2014 verschwand MH370 für immer von den Radarschirmen. Das schockierende Verschwinden eines Verkehrsflugzeugs machte Schlagzeilen, löste Unruhen aus, stürzte die Angehörigen der PassagierInnen in einen Alptraum und löste eine weltweite Suche nach Antworten aus, die nie kamen.

Diese fesselnde Dokumentarserie von RAW, die in sieben Ländern spielt, rekonstruiert die Nacht des Verschwindens anhand umfangreicher Archive und gibt den ZuschauerInnen die Möglichkeit, drei der umstrittensten Theorien über das Verschwinden des Flugzeugs zu untersuchen. Die Serie enthält auch Interviews mit Familienmitgliedern, WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und einfachen Menschen auf der ganzen Welt, die auch nach neun Jahren die Hoffnung auf eine Erklärung nicht aufgeben. Es ist eine Geschichte voller Verschwörungen und Kaninchenlöcher, schattenhafter Gestalten und offiziellem Schweigen – aber vor allem ist es eine Gelegenheit, die Erinnerung an diejenigen wachzuhalten, die in einem der großen ungelösten Rätsel unserer Zeit verloren gingen und weiter auf Antworten zu drängen.