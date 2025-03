Ein neuer Samstagskrimi führt zu grenzüberschreitenden Ermittlungen, wie man das so ähnlich aus "Der Pass" kennt., In “An der Grenze“ bilden Ex-Kommissarin Ira Zach (Lavinia Wilson) und ihre junge Nachfolgerin Daphne Meindl (Philine Schmölzer) ein ungleiches Ermittlerduo in Garmisch – vor allem, weil eine von beiden gar nicht mehr ermitteln darf, sondern neuerdings im Baumarkt arbeitet.