"Lasser ermittelt": Jürgen Maurer dreht Krimi für ServusTV

Jürgen Maurer spielt als Giovanni “Joe“ Lasser einen charmanten Ermittler mit Ecken und Kanten, in einem TV-Krimi, der derzeit den Arbeitstitel "Lasser ermittelt" trägt. Seit 11. September steht er unter der Regie von Andreas Schmied (“Klammer – Chasing the Line“) für ein neues ServusTV Original vor der Kamera. An seiner Seite spielen Maria Köstlinger und seine Tochter Mara Romei. Gedreht wird unter anderem in Hollenburg und im Bezirk Krems in Niederösterreich.