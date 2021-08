"And Just Like That": Wird Mr. Big im "SATC"-Revival sterben?

Die Hinweise zu "And Just Like That" mit den "Sex And The City"-Stars Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) häufen sich. So wurde beispielsweise ein Teil des Drehbuchs geleakt, das eine Scheidung zwischen Mr. Big (Chris Noth) und Carrie ankündigen soll.

Nun kursieren im Netz Gerüchte, dass ein Begräbnis stattfinden werde – und Fans spekulieren, ob es sich dabei um den Tod von Mr. Big handeln könnte.