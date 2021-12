"And Just Like That": Samantha ist doch Teil des "SATC"-Revivals!

Endlich startet das "Sex and the City"-Revival "And Just Like That" über die Freundinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und Charlotte York-Goldenblatt (Kristin Davis) in ihren Fünfzigern. Fans waren aber ziemlich enttäuscht, dass Publikumsliebling Samantha Jones (Kim Cattrall) nicht Teil der Serie sein wird.

Daraufhin folgten Spekulationen, warum Jones fehlen könnte – unter anderem könnte sie gestorben sein, da Set-Fotos einer Beerdigung aufgetaucht sind. Ob sich diese Vermutung bewahrheitet, werden wir zumindest schon bald erfahren, da "And Just Like That" mit wöchentlich neuen Folgen auf Sky am 9. Dezember gestartet ist.

Der Serienschöpfer hat zumindest schon eine Überraschung verraten: Samantha wird nicht völlig fehlen.