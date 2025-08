Und einfach so ist es vorbei. Die HBO Max-Serie "And Just Like That...", eine Fortsetzung der Kultserie "Sex and the City", endet überraschend mit der aktuellen, dritten Staffel . Das hat Showrunner Michael Patrick King (70) nun auf X bekannt gegeben . "Und einfach so... kommt die fortlaufende Erzählung des 'Sex and the City'-Universums zu einem Ende", schrieb King dort in einem Beitrag. Während der Serienmacher und Regisseur das Drehbuch zur finalen Episode der aktuellen Staffel verfasste, sei ihm klargeworden, "dass dies ein wunderbarer Ort sein könnte, um aufzuhören".

Sarah Jessica Parker auch an Entscheidung beteiligt

Gemeinsam mit Serienstar Sarah Jessica Parker (60), die seit der ersten "Sex and the City"-Episode aus dem Jahr 1998 Hauptfigur Carrie Bradshaw verkörperte, sowie HBO-Chef Casey Bloys sei die Entscheidung getroffen worden. Enden wird "And Just Like That..." nun mit einem zweiteiligen Finale, das am 7. und 14. August in den USA beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein wird und jeweils einen Tag später in Deutschland bei Sky und Wow.

Die Entscheidung zum Beenden der Erfolgsserie fiel demnach schon vor einiger Zeit, wurde jedoch erst jetzt bekannt gegeben. Serienmacher King dazu: "Sarah Jessica Parker und ich haben mit der Bekanntgabe der Nachricht bis jetzt gewartet, weil wir nicht wollten, dass das Wort 'final' den Spaß an der Serie überschattet. Mit großer Dankbarkeit wenden wir uns an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Charaktere über all die Jahre in ihr Zuhause und in ihre Herzen gelassen haben."