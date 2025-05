"And Just Like That…"-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann Finale?

Die dritte Staffel des "Sex and the City"-Ablegers "And Just Like That…" folgt erneut Carrie, Miranda, Charlotte, Seema und LTW, die sich durch ihre komplizierten Lebensrealitäten rund um Liebe, Sex und Freundschaft in ihren Fünfzigern navigieren. Diesmal heißt es: „Summer in the City“, denn in New York City geht es heiß her. Doch wie oft bekommen wir Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis in den neuen Folgen eigentlich zu sehen. Das wollen wir euch verraten, indem wir den Episodenfahrplan offenlegen.