"And Just Like That..."-Staffel 3: Das verrät Jessica Parker

"And Just Like That..."-Star Sarah Jessica Parker (59) hat Einblicke in die mit Spannung erwartete dritte Staffel der Serie gegeben. Die neuen Folgen des "Sex and the City"-Ablegers sollen 2025 erscheinen und offenbar gibt es dann einige Veränderungen für die Hauptfiguren.

"Neue Gesichter" sind zu erwarten Auf dem "Red Sea Film Festival" in Saudi-Arabien verriet Parker laut "Variety", dass "neue Gesichter" die kommende Staffel bereichern werden. Die von ihr dargestellte Carrie Bradshaw habe "eine wunderbare Storyline", so die Schauspielerin demnach. "Die Geschichte macht einige große Sprünge und wir fügen einige große Ideen in diese großen Sprünge ein. Einige der männlichen Charaktere sind zurück, und es gibt einige neue Männer", erklärte Parker weiter. Die 59-Jährige verriet zudem, dass die Dreharbeiten für die kommende Staffel sieben Monate dauerten und "wahnsinnig viele Stunden" in Anspruch nahmen. Es sei dabei aber etwas Großes und Aufregendes entstanden. "Es gibt so viele interessante Geschichten mit zusätzlichen Charakteren, die zu Recht ein echtes Zuhause finden", sagte sie laut dem Bericht.

Aidan-Darsteller John Corbett dreht wieder mit Parker Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "And Just Like That..." hatten im Frühjahr begonnen. Bilder vom Set zeigten bereits, dass Sarah Jessica Parker alias Carrie wieder mit Aidan-Darsteller John Corbett (63) vor der Kamera stand. Das verwunderte die Fans: Schließlich haben sich die beiden am Ende von Staffel zwei darauf geeinigt, eine Beziehungspause einzulegen, solange Aidans Kinder noch Teenager sind. Von fünf Jahren war die Rede. Weitere Fotos von den Dreharbeiten präsentierten auch die Co-Stars der beiden, darunter Kristin Davis (59) alias Charlotte York, Evan Handler (63) alias Harry Goldenblatt, Cynthia Nixon (58) alias Miranda Hobbes, Sarita Choudhury (58) alias Seema Patel sowie Mario Cantone (64) alias Anthony Marentino.