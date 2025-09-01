"Landman"-Trailer zu Staffel 2. Wie geht es weiter?
Die Premiere der ersten Folge von "Landman" erreichte 35 Millionen Streaming-Zuschauer weltweit und stellte neue Rekorde für Paramount+ auf: Es waren weltweit die meistgesehene Premiere und Finale einer Serie in der Geschichte der Streamingplattform.
Kein Wunder, dass es nun bald mit Staffel 2 weitergehen wird. Hier ist der Trailer dazu.
Darum geht in in "Landman"
Die Serie spielt in den sprichwörtlichen Boomtowns von West Texas. Es ist eine moderne Geschichte über Glückssuche in der Welt der Ölbohrplattformen. Basierend auf dem bekannten 11-teiligen Podcast Boomtown von Imperative Entertainment und Texas Monthly, erzählt die Serie die Geschichte von Arbeitern und milliardenschweren Spekulanten, die einen Boom antreiben, der unser Klima, unsere Wirtschaft und unsere Geopolitik neu gestaltet.
Wann ist "Landman"-Staffel 2 zu sehen?
Die zweite Staffel von Taylor Sheridans Erfolgsserie ist ab Sonntag, den 16. November 2025 auf Paramount+ zu sehen.