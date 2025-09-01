"Landman"-Trailer zu Staffel 2. Wie geht es weiter?

Die Premiere der ersten Folge von "Landman" erreichte 35 Millionen Streaming-Zuschauer weltweit und stellte neue Rekorde für Paramount+ auf: Es waren weltweit die meistgesehene Premiere und Finale einer Serie in der Geschichte der Streamingplattform.

Kein Wunder, dass es nun bald mit Staffel 2 weitergehen wird. Hier ist der Trailer dazu.