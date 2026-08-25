Ein Sommerabend in der Toskana, große Stimmen und ein Künstler, der das 30-jährige Jubiläum seines Erfolgsalbums „Romanza“ feiert: Vor der malerischen Landschaftskulisse nahe seines Heimatortes Lajatico nimmt Andrea Bocelli das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch drei Jahrzehnte seiner außergewöhnlichen Karriere.

Begleitet wird er auf der Bühne von der rumänischen Sopranistin Cristina Păsăroiu, dem italienischen Opernsänger Franco Vassallo sowie der dänischen Sängerin und Musicaldarstellerin Andrea Lykke. Auch Sohn Matteo Boccelli ist mit seinem Vater zu erleben. Ein weiteres Highlight des Abends ist der von der Andrea Bocelli Foundation ins Leben gerufene „Voices of “-Chor , der bei einigen Stücken mitwirkt. Auch Henry Maske kommt zu Wort: In einem kurzen Interview blickt er auf jenen Moment zurück, als er 1996 zu Bocellis „Time to Say Goodbye“ seine Boxkarriere beendete.

Wann und wo ist das Bocelli-Konzert zu sehen?

Im ZDF-Streaming-Portal ist „Andrea Bocelli: Romanza“ ab Freitag, 28. August 2026, 10.00 Uhr, zu erleben (online bis 29. Februar 2027) und im linearen Programm des ZDF am Freitag, 28. August 2026, 23.30 Uhr, in einer 75-minütigen Zusammenfassung.

Eine 90-minütige Fassung des Konzerts zeigt 3sat ab Freitag, 4. September 2026, 6.00 Uhr, in der 3satmediathek und am Samstag, 5. September 2026, um 20.15 Uhr in seinem Programm.