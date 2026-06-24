Sommerkino Wien: Film Festival am Rathausplatz 2026

Das 36. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz findet von 4. Juli bis 6. September 2026 statt. Auch heuer verwandelt sich einer der schönsten Plätze Wiens wieder in ein urbanes Wohnzimmer mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt und Musikfilm-Highlights auf großer Leinwand. Ob Date Night, After-Work-Drinks oder Familienabend – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Das sind die Programm-Highlights

Das Programm des Film Festivals auf dem Wiener Rathausplatz 2026 präsentiert eine vielfältige Auswahl an Konzertfilmen, Opernproduktionen, Klassikaufzeichnungen sowie Musical- und Operettenhighlights. Auf der Großleinwand erleben die Gäste internationale Musikproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Oper, Klassik und Musical – bei freiem Eintritt und in besonderer Atmosphäre unter freiem Himmel.

Das Kinder Opern Festival lädt junge Besucherinnen und Besucher zu einer spannenden Entdeckungsreise in die Welt der Musik ein. Altersgerecht aufbereitete Opern und Musikfilme sorgen für unterhaltsame und kreative Kulturerlebnisse im Rathauspark.

Neben großen Musikfilmproduktionen und einer ausgezeichneten Gastronomie hat das Film Festival noch viele weitere Attraktionen zu bieten. Zahlreiche zusätzliche Events und eigene Tages-Fixpunkte sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung – ob Live-Acts heimischer Newcomer, Gastauftritte nationaler sowie internationaler Stars von Jazz bis Volksmusik, Opern und Musikproduktionen speziell für Kinder, Afterwork mit DJ-Sound und vieles mehr. So wird der Sommer auf dem Wiener Rathausplatz zum Urlaub im Herzen der Stadt.

Die detaillierte Programmübersicht findet sich hier!