Seine linke Hand sei schwerer verletzt worden: "Ihr seht es ja: Die ist ziemlich im Eimer. Aber das hat der Chirurg gut hingekriegt, der musste ein paar Knochen herausnehmen. Das wird alles wieder." Sein Beruf sei nicht gefährlicher als der von anderen Leuten, wenn er zum Beispiel an Feuerwehrleute oder Polizisten denke, behauptet Kieling. Es sei erst sein fünfter schwerer Unfall in 32 Jahren Arbeit als Tierfilmer. Er sei in das Gebiet des Bären eingedrungen und deswegen quasi selbst schuld.