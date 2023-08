Der Hype rund um Anime (also Animationsfilme und -serien, die in Japan produziert werden) ist längst auch in Europa angekommen. Durchaus verständlich, denn kaum eine andere Erzählform ist so vielfältig, so umfangreich und so komplex.

Mit infantilen Zeichentrick-Späßchen hat das (meist) nichts zu tun, in Animes werden Themen wie Selbstfindung, Sexualität, Gewalt, Missbrauch aller Art, psychische Krankheiten, aber auch Liebe und im Grunde das Mensch-Sein in all seinen Facetten behandelt – und das in jedem nur erdenklichen Genre, auch wenn Action, SciFi und vor allem Fantasy eindeutig dominieren. Und natürlich ermöglichen uns Animes, tief und furchtlos in die reichhaltige japanische Kultur und Historie einzutauchen, ganz bequem von der Couch aus und nebenbei auch noch höchst unterhaltend.