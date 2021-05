Endlich ist es so weit, aufgrund von Corona mussten wir lange genug auf dieses cineastische Highlight warten: Am 20. Mai startet "Demon Slayer – The Movie: Mugen Train" nach langer Verzögerung auch in den österreichischen Kinos.

Die Fortsetzung des beliebten Shonen-Anime "Demon Slayer" startete bereits 2020 in Japan und konnte dort alle Kinokassen-Rekorde brechen: Er ist der erfolgreichste japanische Film ever und hat es sogar geschafft, die Klassiker "Spirited Away – Chihiros Reise ins Zauberland" und "Your Name." vom Thron zu stoßen. Auch in den USA kletterte er bis an die Spitze der Kino-Charts.

Du hast dich vom Hype anstecken lassen und würdest dir gern eine Kinokarte kaufen, hast dich aber bisher noch nicht über die Schwelle der Anime-Welt getraut? Durchaus verständlich: denn kein anderes Genre ist so vielfältig, so umfangreich und so komplex – und das kann für Einsteiger*innen durchaus einschüchternd sein.