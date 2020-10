Anne Hathaway und Jessica Chastain bekriegen sich bald vor der Kamera

Mit seinem Thriller "Duelles" ("Mutterinstinkt") hatte der belgische Regisseur Olivier Masset-Depasse 2018 in seiner Heimat einen Riesenerfolg und heimste rekordverdächtige 9 Magritte Awards (das Gegenstück zum belgischen Oscar) ein.

Kein Wunder, dass Hollywood auf dieses Werk aufmerksam geworden ist und nun ein Remake in Auftrag gegeben hat. Für Starbesetzung ist ebenfalls bereits gesorgt: Anne Hathaway (soeben in "Hexen hexen" in unseren Kinos zu sehen) und Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty", "Interstellar") werden die Hauptrollen übernehmen, während Masset-Depasse auch in der US-Version mit dem naheliegenden Titel "Mothers’ Instinct" selber Regie führen darf.