"Anne Nicole Smith: You Don't Know Me": Trailer zur Netflix-Doku

Sie war zu Lebzeiten eines der bekanntesten Playmates, galt als Sexsymbol und starb 2007 mit 39 Jahren nach einer Überdosis: In einer neuen Doku will Netflix die Geschichte von Anna Nicole Smith (1967-2007) nun noch einmal neu beleuchten. Wie der Streamingdienst angekündigt hat, wird "Anna Nicole Smith: You Don't Know Me" ab 16. Mai verfügbar sein und "ein bewegendes, klares und trotzdem sensibles Porträt" zeichnen.

Ein am 17. April veröffentlichter Trailer verspricht bisher unveröffentlichtes Material wie Homevideos, Berichte von engen Vertrauten und noch nie gesehene Einblicke in das Leben des Blondine. Sogar Anna Nicole Smiths eigene Stimme ist zu hören.