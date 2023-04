Lebensgeschichte von Michael J. Fox

Anhand von dokumentarischen und archivarischen Elementen sowie durch gesprochene Erzählungen von Fox selbst zeichnet "Still" seine außergewöhnliche Geschichte nach: Den Werdegang als zu klein geratener Jungschauspieler aus Kanada, der es mit seinem enormen Talent jedoch in die oberste Liga Hollywoods schaffte. Filme wie "Teen Wolf", "Das Geheimnis meines Erfolgs" oder natürlich die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie wurden zu zeitlosen Kassenerfolgen, Fox zur viel geliebten Publikumsikone.

Doch gerade als er sich am Zenit seiner Laufbahn befand, folgte die niederschmetternde Parkinson-Diagnose. "Niemand außerhalb meiner Familie wusste anfangs davon. Ich habe die Tabletten nur aus einem Grund genommen: Ich wollte mich verstecken." Dank seines schauspielerischen Könnens gelang es ihm noch einige Jahre, weiter im Business zu blieben. Schließlich gewann die Krankheit aber die Oberhand, Fox wurde gezwungen, seine Karriere jäh zu beenden.