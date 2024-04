Darum könnte es in Staffel 2 von "Anthracite" gehen

Im Grunde werden im Staffelfinale des französischen Mysterythrillers alle Fragen beantwortet und alle Ungereimtheiten geklärt. Doch die finale Szene wirft Fragen auf. Wir fassen euch zusammen, was darin passiert.

Ida erhält ein Video, auf dem eine Frau zu sehen ist, die ein vor ihrem Haus abgestelltes Paket öffnet. Es enthält etwas Schreckliches, und sie schreit vor Schreck auf. Der Inhalt wird uns Zuschauer:innen jedoch nicht gezeigt. Was befindet sich also in dem Paket?