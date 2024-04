"Anthracite": Das komplizierte Ende der Netflix-Serie erklärt

Wer hat die vielen Menschen getötet? Und warum?

Während Valerie Faure ihren Sohn ganz normal aufzog und ihn zu einem guten und angesehenen Menschen in der Gesellschaft machte, ließ sie ihre Tochter in den Minen zurück, in der Absicht, sie zu einem bösen Menschen heranwachsen zu lassen, der all das Gute, das ihr Bruder tun würde, ausgleichen würde. Dieser Sohn ist in Wirklichkeit der bekannteste und beliebteste Arzt der Stadt, Hari Faure, und die Tochter ist Cali. Sie hat all die Morde begangen. Alle vermissten Personen wurden zuletzt in der Nähe der Mineneingänge gesehen und von Cali angelockt, die stets auf Anweisung ihrer Mutter handelte.

Schließlich erzählt Hari der Polizei von der wahren Identität seiner Mutter und den Verbrechen, die sie zusammen mit ihrer Tochter begangen hat. Bei der Gegenüberstellung, bei der auch Caleb dabei ist, lässt Valerie den Sektenführer von Cali töten. Die junge Frau bringt also ihren eigenen Vater um.