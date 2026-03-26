Es müssen nicht immer die eisigen Höhen des "Everest" sein, in denen sich ein Überlebensdrama abspielt. Der isländische Regisseur Baltasar Kormákur holt zwei Stars in die australische Wildnis und lässt sie dort gegeneinander antreten. Was uns bzw. Charlize Theron und Taron Egerton im Netflix-Survival-Thriller "Apex" so alles erwartet, zeigt der erste Trailer :

Darum geht es in "Apex"

In der australischen Wildnis will Sasha (Theron) nur ihrer Trauer entkommen und ihre Grenzen austesten. Doch plötzlich sind Tiere und Natur nicht mehr die einzigen Gegner, mit denen sie es aufnehmen muss, denn ein psychopathischer Jäger (Egerton) hat sich die Frau als Beute ausgewählt und beginnt nun ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel.

Wie Theron gegenüber "People.com" verraten hat, machte sie alle Stunts selber: "ich in Australien ankam, war ich viel mit dem Kajak unterwegs. Das ist ein gewaltiges Training. Ich habe einfach versucht, so stark wie möglich zu werden, weil ich all die tatsächlichen Berge im Film selbst erklimme. Ich klettere das alles selbst – und zwar barfuß, auf meinen eigenen, nackten Füßen."