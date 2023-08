Als sie dann im Alter von 43 Jahren "Tully" drehte und dafür erneut stark zunehmen musste, sei ihr das anschließende Abspecken nicht mehr so leichtgefallen. "Ich erinnere mich, dass ich nach einem Jahr, in dem ich versuchte, abzunehmen, meinen Arzt anrief und sagte: 'Ich glaube, ich sterbe, weil ich dieses Gewicht nicht verlieren kann.'" Er habe ihr dann erörtert, dass ihr Stoffwechsel mit über 40 nicht mehr so sei wie früher. "Das will niemand hören."