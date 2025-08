Nach einigem Bangen gibt es nun endlich Gewissheit: Der neue Eberhofer-Krimi von Schriftstellerin Rita Falk (61) erscheint am 16. Oktober im dtv Verlag. "Apfelstrudel-Alibi. Ein Provinzkrimi" ist bereits der 13. Roman , in dem die gebürtige Oberammergauerin das Leben des grantigen, aber beliebten Dorfpolizisten Franz Eberhofer aus Niederkaltenkirchen weitererzählt.

Franz findet die ganze Sache höchst suspekt - oder vielleicht eher italienisch mysteriös. Schon bald folgt er den Spuren des angeblichen Mordopfers in den Dolomiten. Währenddessen ermittelt sein Kollege Rudi Birkenberger verdeckt beim Hauptverdächtigen auf einem Campingplatz. Ob der 13. Fall wirklich Unglück bringt? Diese Vorstellung hält Franz für Unsinn - doch wer weiß...

Richter Moratschek ist überzeugt, dass seine Patentochter Letitia nicht einfach so beim Bergwandern in Südtirol abgestürzt ist, sondern Opfer eines Verbrechens wurde. Er ermahnt Eberhofer, sich umgehend nach Landshut zu begeben, um den neuen Fall anzugehen. "Kein Bier, kein Leberkäs und zweimal die Woche dreißig Kilometer weit laufen ... Dass ich nicht lach! Eher kraxelt ein Pinguin auf die Zugspitz. Und jetzt bewegen Sie Ihren dienstlichen Arsch gefälligst nach Landshut rein, verstanden? Sie haben einen neuen Fall, Eberhofer!", zitiert der Verlag aus dem Buch .

Franz Eberhofer hat schon genug Ärger, doch jetzt mischt sich auch noch seine Frau Susi als frisch gewählte Bürgermeisterin in alles ein. Dabei hat Franz ganz andere Probleme, denn er muss sich mit einem echten Mordfall befassen.

Eberhofer - eine echte Erfolgsgeschichte

Rita Falks Eberhofer ist eine echte Erfolgsgeschichte, die Romane, Hörbücher und Filme umfasst.

Zwischen 2010 und 2023 erschienen bereits zwölf Bände der beliebten Krimireihe - alle mit kulinarisch angehauchten Titeln: "Winterkartoffelknödel", "Dampfnudelblues", "Schweinskopf al dente", "Grießnockerlaffäre", "Sauerkrautkoma", "Zwetschgendatschikomplott", "Leberkäsjunkie", "Weißwurstconnection", "Kaiserschmarrndrama", "Guglhupfgeschwader", "Rehragout-Rendezvous" und "Steckerlfischfiasko".

Verfilmt und ins Kino gebracht wurden zwischen 2013 und 2023 neun der bisher erschienenen Bände - allerdings in leicht veränderter Reihenfolge. Die zehnte Verfilmung, "Steckerlfischfiasko", steht in diesem Herbst an. Der Kinostart ist für Sommer 2026 geplant.