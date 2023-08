Warum wurden zwei Eberhofer-Bücher nicht verfilmt?

Story musste gestrafft werden

Bei den Büchern, die bisher nicht als Filme ins Kino kamen, handelt es sich um den sechsten Teil "Zwetschgendatschikomplott" (2015) sowie um den achten Band "Weißwurstconnection" (2016). Beide Romane stießen bei den Leser:innen auf positives Echo – wieso die Geschichten dann nicht auch auf die große Leinwand bringen?

Genau das wollten die Kolleg:innen der "Bayrischen Staatszeitung" bereits 2019 wissen – und zwar im Interview mit der Eberhofer-Produzentin Kerstin Schmidbauer. Laut Schmidbauer liege der Grund in der Straffung der Storyline der Reihe, die fürs Kino notwendig sei. "In 'Zwetschgendatschikomplott' geht es zum Beispiel ausführlich um die neun Monate Schwangerschaft von Susi. Wir haben diese Zeit übersprungen und zeigen in 'Leberkäsjunkie' gleich, wie der Franz sich als Vater macht." Auf "Weißwurstconnection" geht Schmidbauer nicht gesondert ein, sagt aber noch: "Bei aller Serienvertrautheit müssen wir dem Kinobesucher [sic!] doch immer auch etwas Neues und ein paar Überraschungen bieten."



Hört sich also nicht so an, als ob es die beiden Romane noch ins Kino schaffen würden ...