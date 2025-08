Arabella Kiesbauer (56) hat einen neuen Moderationsjob an Land gezogen. Ab Herbst führt die Fernsehlegende durch den österreichischen Ableger von "Bares für Rares". Das hat die Moderatorin am 6. August bekannt gegeben. In der Kultsendung, die in Deutschland von Horst Lichter (63) moderiert wird, begleitet Kiesbauer willige Verkäufer auf ihrem Weg von den Experten zu den Händlern.

"Ich freue mich riesig darauf", erklärt Kiesbauer in einem Instagram-Post. "Ich liebe Geschichten, die das Leben schreibt und jede Rarität bringt ihre ganz eigene mit. Ob Erbstück, Dachbodenfund oder Sammlerstück: Vielleicht steckt mehr dahinter, als ihr denkt!"