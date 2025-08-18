"Are You The One?" 2025: Wie viele Folgen und wann ist Finale?
Wann werden die Folgen der "Reality Stars in Love"-Staffel 5 auf RTL+ ausgestrahlt? Das ist der Episodenfahrplan.
Ab 13. August 2025 wird in Staffel 5 von "Are You The One? Reality Stars in Love" wieder wird unter Sophia Thomallas Moderation munter um die Wette geflirtet. Zehn prominente Single-Frauen und -Männer treffen auf ihr perfektes Match und müssen jetzt nur noch herausfinden, welches das ist. Ob sie das schaffen, wissen wir noch nicht, doch zumindest eine Frage lässt sich beantworten: Welchen Episodenfahrplan gibt es auf RTL+?
Wie viele Folgen hat "Are You The One? Reality Stars in Love"-Staffel 5?
Die Datingshow wird insgesamt 21 Episoden sowie eine Reunion-Episode umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Fans dürfen sich wieder wöchentlich auf Doppelfolgen bei RTL+ freuen. Obendrein wird noch eine Wiedersehens-Folge hinterhergeschickt.
Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:
- 13. August: Folgen 1 + 2
- 20. August: Folgen 3 +4
- 27. August: Folgen 5 + 6
- 3. September: Folgen 7 + 8
- 10. September: Folgen 9 + 10
- 17. September: Folgen 11 + 12
- 24. September: Folgen 13 + 14
- 1. Oktober: Folgen 15 + 16
- 8. Oktober: Folgen 17 + 18
- 15. Oktober: Folgen 19 + 20
- 22. Oktober: Folgen 21 (Finale) + Reunion-Folge