"Are You The One?" 2025: Wie viele Folgen und wann ist Finale?

Sophia Thomalla als Moderatorin von "Are You The One? Reality Stars in Love" 

Franco Schedl
18.08.25, 07:03
Wann werden die Folgen der "Reality Stars in Love"-Staffel 5 auf RTL+ ausgestrahlt? Das ist der Episodenfahrplan.

Ab 13. August 2025 wird in Staffel 5 von "Are You The One? Reality Stars in Love" wieder wird unter Sophia Thomallas Moderation munter um die Wette geflirtet. Zehn prominente Single-Frauen und -Männer treffen auf ihr perfektes Match und müssen jetzt nur noch herausfinden, welches das ist.  Ob sie das schaffen, wissen wir noch nicht, doch zumindest eine Frage lässt sich beantworten: Welchen Episodenfahrplan gibt es auf RTL+?

Wie viele Folgen hat "Are You The One? Reality Stars in Love"-Staffel 5?

Die Datingshow wird insgesamt 21 Episoden sowie eine Reunion-Episode umfassen.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Fans dürfen sich wieder wöchentlich auf Doppelfolgen bei RTL+ freuenObendrein wird noch eine Wiedersehens-Folge hinterhergeschickt.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan:

  • 13. August: Folgen 1 + 2
  • 20. August: Folgen 3 +4
  • 27. August: Folgen 5 + 6
  • 3. September: Folgen 7 + 8
  • 10. September: Folgen 9 + 10
  • 17. September: Folgen 11 + 12
  • 24. September: Folgen 13 + 14
  • 1. Oktober: Folgen 15 + 16
  • 8. Oktober: Folgen 17 + 18
  • 15. Oktober: Folgen 19 + 20
  • 22. Oktober: Folgen 21 (Finale) + Reunion-Folge
