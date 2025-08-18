"Are You The One?" 2025: Wie viele Folgen und wann ist Finale?

Ab 13. August 2025 wird in Staffel 5 von "Are You The One? Reality Stars in Love" wieder wird unter Sophia Thomallas Moderation munter um die Wette geflirtet. Zehn prominente Single-Frauen und -Männer treffen auf ihr perfektes Match und müssen jetzt nur noch herausfinden, welches das ist. Ob sie das schaffen, wissen wir noch nicht, doch zumindest eine Frage lässt sich beantworten: Welchen Episodenfahrplan gibt es auf RTL+ ?

Die Datingshow wird insgesamt 21 Episoden sowie eine Reunion-Episode umfassen.

Wie viele Folgen hat "Are You The One? Reality Stars in Love" -

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Fans dürfen sich wieder wöchentlich auf Doppelfolgen bei RTL+ freuen. Obendrein wird noch eine Wiedersehens-Folge hinterhergeschickt.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan: